Leinfelden-Echterdingen (pol) - Nach Aufhebeln eines Fensters ist ein noch unbekannter Einbrecher in der Zeit zwischen Sonntag, 20.30 Uhr, und Montag, 10.45 Uhr, in die Räume der Schlößlesmühle eingestiegen. Wie die Polizei berichtet, suchte der Täter im Gastraum vermutlich gezielt nach Bargeld, da er die Einsätze der Kassenschublade mit einem geringen Geldbetrag mitnahm. Weitere Behältnisse wurden augenscheinlich nicht durchwühlt. Der Schaden am Fenster wird auf etwa 800 Euro beziffert.

