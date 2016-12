Kirchheim (pol) - Über ein Fenster ist ein noch Unbekannter über das vergangene Wochenende in die Räume einer Zahnarztpraxis in der Wellingstraße eingedrungen. Der Einbrecher hatte mit einem Stein ein Loch in das Fenster eines Behandlungszimmers eingeworfen. Durch diese Öffnung konnte er den Fenstergriff entriegeln und einsteigen. Im Innern durchstöberte er wenige Behältnisse und machte sich anschließend ohne Beute wieder über die Einstiegsstelle von dannen. Zurück blieb ein Schaden von etwa 400 Euro.

