Leinfelden-Echterdingen (pol) - Eine Frau hat am frühen Donnerstagmorgen gegen 3.45 Uhr in der Echterdinger Hauptstraße zwei Einbrecher überrascht, die versuchten, die Eingangstüre eines Optikergeschäft aufzubrechen. Sie verständigte die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den flüchtenden Dieben einleitete, an der mehrere Streifenwagen beteiligt waren, berichtet die Polizei. Die Beamten kontrollierten mehrere Personen, die Ermittlungen dauern aber noch an.

Schmuck und Geld in noch unbekannter Höhe hat ein Einbrecher am Mittwoch in Musberg erbeutet. Der Unbekannte kletterte zwischen 16.30 und 18.45 Uhr auf die etwa zwei Meter hohe Balkonbrüstung eines Mehrfamilienhauses, schlug auf Höhe des Türgriffs ein Loch in die Balkontür und entriegelte sie dann. Anschließend durchwühlte er in verschiedenen Zimmern Schränke und Behältnisse.

Anzeige