Köngen (pol) - Im Laufe des Montags ist laut Aussagen der Polizei in der Zeit zwischen 10.30 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus in der Austraße eingebrochen worden. Über ein aufgehebeltes Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zutritt ins Gebäude. Im Inneren wurden die Räume im Erd- und Obergeschoß durchsucht und der Inhalt der Schränke sowie der Schubladen zum Teil auf dem Boden verteilt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.

