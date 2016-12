Esslingen (pol) - Ein unbekannter Dieb ist am frühen Montagmorgen in eine Gaststätte in der Hauptstraße im Stadtteil Zell eingebrochen. Kurz vor 4.30 Uhr hebelte der Unbekannte eine Nebeneingangstür auf und machte sich an einem von insgesamt drei Geldspielautomaten zu schaffen. Als dabei aber die Alarmanlage lautstark auslöste, flüchtete der Einbrecher. Der Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

