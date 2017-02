Leinfelden-Echterdingen (pol) - Gleich zwei Einbrüche in unmittelbarer Nachbarschaft meldet die Polizei heute aus Echterdingen. In eine Gaststätte in der Hauptstraße von Echterdingen ist in der Nacht zum Dienstag eingebrochen worden. Der bislang unbekannte Täter hebelte auf der Gebäuderückseite in der Zeit zwischen Montagabend, 20 Uhr, bis Dienstagmorgen, 5.45 Uhr, ein Fenster auf. Durch dieses stieg er ins Innere und fand in einer Kasse im Schankraum etwas Wechselgeld. Der angerichtete Schaden beträgt etwa 50 Euro.

Ein zweiter Einbruch ereignete sich in derselben Nacht an einem Nachbargebäude. Zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr, bis Dienstagmorgen, acht Uhr, hebelte der Einbrecher ebenfalls ein Fenster eines Versicherungsbüros auf. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei jedoch davon aus, dass der Unbekannte das Haus nicht betreten hatte. Es wurden ein Staubsauger sowie eine Kamera, die vom Fenster aus greifbar waren, mitgenommen. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen prüft, ob ein Tatzusammenhang besteht.