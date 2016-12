Bernhausen (pol) - In ein Reiheneckhaus in der Hugo-Eckener-Straße ist am Sonntagnachmittag eingebrochen worden, wie die Polizei berichtet. Ein noch Unbekannter hatte sich im Zeitraum zwischen 14 Uhr und 17.30 Uhr über ein gekipptes Küchenfenster Zugang zu den Räumlichkeiten verschafft. Anschließend durchwühlte er im Obergeschoss die Schubladen und Behältnisse. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen dürfte der Dieb ohne Beute wieder abhauen sein.

