Aichwald/Baltmannsweiler (pol) - Der Polizeiposten Plochingen sucht Hinweise zu Einbrechern, die am Donnerstag in Baltmannsweiler und Schanbach unterwegs waren und in beiden Ortschaften Eigenheime in Ortsrandlage heimsuchten. In der Alois-Geßner-Straße in Baltmannsweiler brachen zwei Unbekannte in der Zeit zwischen sieben und 18.45 Uhr in das Wohnhaus ein, indem sie an der rückwärtig gelegenen Terrassentüre einen Hebel ansetzten, sodass der Glaseinsatz zu Bruch ging und sie die Türe öffnen konnten. Im Haus durchstöberten sie sämtliche Räume, brachen dabei eine Schiebetür aus der Verankerung und machten sich mit Schmuck und Bargeld davon. Zurück blieb ein Schaden von vermutlich über 2.000 Euro.

Dieselben Täter traten im Zeitraum zwischen 16 und 20.30 Uhr im Schanbacher Jägerhausweg ebenfalls vom freien Feld her an ein Einfamilienhaus heran. Sie wollten zunächst ein Fenster aufhebeln, was ihnen nicht gelang. Sie nahmen deshalb einen Pflasterstein zur Hand und warfen damit die Scheibe ein. Der Stein flog im Innern noch gegen eine Wohnungstüre und beschädigte diese. Im Objekt durchsuchten sie anschließend sämtliche Zimmer. Ob hier etwas fehlt, ist bislang noch nicht bekannt. Durch das Einstiegsfenster entfernten sie sich wieder in unbekannte Richtung. Auch hier dürfte sich der Schaden auf rund 2.000 Euro belaufen. Unter Telefon 07153/307-0 bittet der Polizeiposten Plochingen um Hinweise über verdächtige Personen, die in den beiden Ortschaften unterwegs waren oder auch geparkte Fahrzeuge, die möglicherweise aufgefallen sind.