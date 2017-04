Denkendorf (pol) - Nach Angaben der Polizei ist es am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Straße Im Greut zu einem Einbruch gekommen. In der Zeit zwischen 15 Uhr und 22.15 Uhr verschaffte sich ein noch unbekannter Täter Zutritt zum Objekt, indem er im Untergeschoss ein Fenster aufwuchtete. Zuvor hatte er bereits versucht, die Terrassentüre aufzuhebeln, was ihm aber nicht gelang. Im Innern durchstöberte der Einbrecher sämtliche Stockwerke.

