Lenningen (pol) - Einbrecher sind am Dienstag, zwischen 12.30 Uhr und 18.40 Uhr, in ein Wohnhaus im Ortsteil Brucken eingestiegen, so die Polizei. Über eine von der Straße aus schlecht einsehbare Terrassentür verschafften sich die Diebe Zugang zu einem Haus im Postweg. Die Gauner betraten mehrere Etagen und durchsuchten alle Schränke und Behältnisse. Ob und was genau die Diebe mitgenommen haben, steht noch nicht fest. Der an der aufgebrochenen Terrassentür angerichtete Schaden wurde auf 500 Euro geschätzt.

