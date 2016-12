Nürtingen-Zizishausen (pol) - Offenbar auf Bargeld abgesehen hatte es ein unbekannter Einbrecher, der in der Nacht zum Mittwoch in das Inselbad eingebrochen ist, so die Polizei. Zwischen 23 Uhr und sieben Uhr hebelte der Dieb zunächst die Eingangstür auf, bevor er sich dann gewaltsam an einem Snack-Automaten zu schaffen machte und diesen aufbrach. Es fiel ihm aber lediglich ein geringer Münzgeldbetrag in die Hände, mit dem er sich aus dem Staub machte. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von 700 Euro.

Anzeige