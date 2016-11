Kirchheim (pol) - Am späten Montagnachmittag ist ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in der Saarstraße eingebrochen. Vermutlich bei Anbruch der Dunkelheit drang der Unbekannte über ein aufgehebeltes Fenster ins Gebäude ein. Die Tatzeit war zwischen 16.20 und 18 Uhr. Der Einbrecher nahm ersten Erkenntnissen nach Schmuck mit und verließ laut Polizei über die Terrassentür das Haus. Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung.

