Wendlingen (pol) - Großen Durst hatte vermutlich ein und derselbe Einbrecher, der in einer Nacht am selben Geschäft gleich zweimal eine Schaufensterscheibe beschädigt und Alkoholika gestohlen hat, so die Polizei. Ein Passant meldete am Sonntagabend, kurz nach 23 Uhr, dass an einem Einkaufsmarkt in der Ulmer Straße eine Scheibe eingeschlagen sei.

Aus dem Schaufenster nahm der Unbekannte eine 1,5 Liter Flasche Wodka der Marke "Russian Standard" mit. Weitere Flaschen fielen zu Boden, wobei eine drei Liter Flasche zu Bruch ging. Die beschädigte Scheibe wurde in der Nacht noch vom Ladenbesitzer mit einer Spanplatte gesichert.

Am Montagmorgen, gegen acht Uhr, stellte der Inhaber fest, dass in der Nacht nochmals eingebrochen wurde. Auch dieses Mal schlug der Täter mit einem Stein eine weitere Schaufensterscheibe ein und schnappte sich eine 0,7 Liter Flasche Wodka der Marke "Russian Swan Berry" sowie eine 0,5 Liter Flasche "Armenian Brandy". Das Polizeirevier Nürtingen bittet unter Telefon 07022/9224-0 um sachdienliche Hinweise.

