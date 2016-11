Esslingen (pol) - Kurz nachdem sie versucht haben in einen Gartenbaubetrieb in der Straße Rohr einzubrechen, sind am Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, zwei junge Männer festgenommen worden. Die beiden 16 und 18 Jahre alten Esslinger schlugen laut Polizei eine Scheibe ein und versuchten so in den Verwaltungsbereich des Betriebes zu gelangen. Hierbei wurden sie von einem Zeugen gestört und flüchteten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden kurz danach festgenommen werden. Sie wurden nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle vorläufig wieder auf freien Fuß gesetzt und den Eltern übergeben. Beide erwartet jetzt ein entsprechendes Strafverfahren.

