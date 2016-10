Esslingen (pol) - Am vergangenen Wochenende ist laut Polizei ein Unbekannter zwischen Samstag, 19 Uhr, und Montag, 5.30 Uhr, in eine Bäckerfiliale in der Bahnhofstraße eingebrochen. Nachdem er sich über die Schiebetür am Eingang Zutritt verschaffte, durchsuchte er den Verkaufsrauf nach Beute. Da dort nichts Wertvolles aufbewahrt wird, ging der Einbrecher leer aus. Der Polizeiposten Oberesslingen hat nach der Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen.

