Wernau (pol) - Zu zwei Einbrüchen in unmittelbarer Nachbarschaft ist es in der Nacht zum Montag und zum Dienstag in der Goethestraße in Wernau gekommen, berichtet die Polizei. Ein noch unbekannter Dieb drang in der Zeit zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 8 Uhr, auf bislang unbekannte Weise in einen Wintergartenanbau ein und entwendete dort ein Mountainbike im Wert von rund 600 Euro. Vermutlich derselbe Täter gelangte nun in der vergangenen Nacht, im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 8.30 Uhr, nach Hochschieben eines elektrischen Garagenrolltors über die Garage in den Wohnbereich eines Gebäudes. Dort durchstöberte er in Anwesenheit der Bewohner die Räume im 1. Obergeschoss und nahm von einer Ablage ein Handy und ein Tablet im Gesamtwert von rund 400 Euro mit. Des Weiteren fehlt auch hier aus der Garage ein Mountainbike im Wert von etwa 200 Euro. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren an den Tatorten.

