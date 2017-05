Leinfelden-Echterdingen (pol) - Ein Tresor ist von bislang unbekannten Einbrechern in der Nacht zum Sonntag in einer Gärtnerei in Stetten aufgeflext worden. Laut Polizei gelangten die Unbekannten in der Zeit von Samstagabend, 20 Uhr, bis Sonntagvormittag, 10.30 Uhr über einen aufgehebelten Nebeneingang in das Anwesen in den Höfer Äcker. Im Büro schleppten sie den etwa 350 kg schweren Tresor einige Meter weiter weg in den Aufenthaltsraum. Dort öffneten sie diesen gewaltsam und erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung an den Tatort.

