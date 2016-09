Nürtingen (pol) - Bargeld in bislang unbekannter Höhe hat ein Einbrecher im Laufe des Wochenendes aus einer Firma im Zementwerk in Nürtingen erbeutet. Über ein aufgehebeltes Fenster im Erdgeschoss gelangte der Unbekannte zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, in das Büro eines Automobil-Händlers. Dort flexte er laut Polizei den Tresor auf und stahl Geld daraus. Der angerichtete Schaden wird auf 2000 Euro geschätzt. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung.

