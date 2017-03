Filderstadt (pol) - Zwei männliche Personen im Alter von 34 und 54 Jahren sind heute gegen 01.30 Uhr vorläufig festgenommen worden, nachdem sie in ein Lokal in der Plattenhardter Uhlbergstraße eingebrochen waren, so die Polizei. Beim Eintreffen der Streifen saß einer der Einbrecher im Lokal am

Tresen, während der Zweite sich hinter dem Tresen befand. Der 54-Jährige leistete gegen seine Festnahme erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten leicht. Außerdem wurden die eingesetzten Beamten von ihm auf das Übelste beleidigt. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss und kündigten an, dass sie sofort nach ihrer Freilassung erneut in die Gaststätte einbrechen werden. Auf richterliche Anordnung wurden sie deshalb bis zu ihrer Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Der von ihnen an der Gaststätte angerichtete Schaden wird auf 250 Euro geschätzt.

