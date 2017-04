Denkendorf (pol) - In ein Wohnhaus in der Eichendorffstraße ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Ein Unbekannter versuchte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 18.45 Uhr, und Freitag, 9.30 Uhr, die Terrassentür aufzuhebeln, was ihm jedoch nach ANgaben der Polizei nicht gelang. Er setzte sein Werkzeug deshalb an einem danebenliegenden Fenster an, was ebenfalls schiefging. Erst ein drittes Fenster gab schließlich nach. Dieses baute er komplett aus und legte es im Garten ab. Anschließend stieg er ein und durchsuchte hauptsächlich die Schlafräume im Obergeschoss. Nach bisherigen Erkenntnissen fehlt Schmuck von noch unbekanntem Wert. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

