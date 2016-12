Aichwald (pol) - In den vergangenen Tagen ist in ein Einfamilienhaus im Schwabweg in Schanbach eingebrochen worden. Am Dienstag wurde um die Mittagszeit eine aufgehebelte Terrassentür entdeckt. Der bislang unbekannte Täter durchwühlte im Gebäude in fast allen Räumlichkeiten die Schränke nach Wertsachen. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Schaden an der Tür beläuft sich auf etwa 500 Euro.

