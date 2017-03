Esslingen (pol) – Ein unbekannter Täter ist über das vergangene Wochenende, zwischen Freitagnachmittag und Sonntag, 20.30 Uhr, in eine Schule in der Seracher Straße eingebrochen. Durch das Aufwuchten eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher laut einer Pressemitteilung der Polizei Reutlingen, die auch für den Landkreis Esslingen zuständig ist, Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Wertvollem suchte er offenbar zielgerichtet das Sekretariat und das Lehrerzimmer auf. Dort brach er mehrere verschlossene Schranktüren und Schubladen auf und durchwühlte diese. Ob und was gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Kriminaltechniker sicherten Spuren. Das Polizeirevier Esslingen nahm die Ermittlungen auf.

