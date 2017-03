Ostfildern (pol) - In der Nacht zum Freitag sind in der Claude-Dornier-Straße im Scharnhäuser Park zwei Gaststätteneinbrecher auf frischer Tat festgenommen worden. Gegen 1.30 Uhr hebelten die 46 und 49 Jahre alten Männer nach Angaben der Polizei ein ebenerdig gelegenes Fenster auf und gelangten so in die Gasträume. Die Diebe bewegten sich durch sämtliche Räume und gingen auch in die darüber gelegenen Etagen. Dort zertrümmerten die Eindringlinge die Glastür eines Büroraums. Die beiden Tatverdächtigen erbeuteten lediglich geringe Mengen Wechselgeld.

Während der Tat löste ein interner Alarm aus und der Gaststättenpächter verständigte richtigerweise sofort die Polizei. Als die Einbrecher dies bemerkten, war das Lokal bereits von mehreren Polizeistreifen umstellt. Auf die gezielte Ansprache der Einsatzkräfte ließen sich die beiden Männer im Lokal widerstandslos festnehmen. Zusätzlich wurde das Gebäude mit Polizeihunden nach weiteren Tatverdächtigen abgesucht. Außer den beiden Festgenommen hielten sich keine weiteren Personen in dem Gebäude auf. Die Polizei stellte umfangreiches Einbruchswerkzeug sicher und nahm die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest.

Der 49-jährige Serbe, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wie auch sein in Stuttgart wohnhafter kroatischer Komplize, waren in der Vergangenheit bereits wegen schweren Diebstahls und anderer Straftaten polizeilich in Erscheinung getreten. Bei der auf richterlichen Beschluss in Stuttgart durchgeführten Wohnungsdurchsuchung fanden und beschlagnahmten die Ermittler weiteres potentielles Diebesgut, wie mehrere Paare hochwertiger Schuhe und Münzen. Die Ermittlungen zur Herkunft dieser Wertsachen dauern noch an.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurden die Männer im Laufe des Freitags beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Ein Haftrichter erließ die von der Staatsanwaltschaft beantragten Haftbefehle und ordnete die Untersuchungshaft an. Beide Tatverdächtige wurden darauf in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.