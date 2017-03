Esslingen (pol) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in die Räume einer Fachberatungsstelle in der Fleischmannstraße eingebrochen worden, wie die Polizei schreibt. Der oder die noch unbekannten Täter drangen nach Aufhebeln eines Fensters vom Hinterhof aus ins Innere des Gebäudes ein. Nach Aufbrechen weiterer Türen gelangten sie schließlich in das Verwaltungsbüro. Hier durchwühlten sie Schubladen und Behältnisse, vermutlich auf der Suche nach Bargeld. Nach bisherigen Feststellungen fanden sie nichts und zogen ohne Beute wieder ab. Zurück blieb ein Schaden von rund 2.500 Euro.

