Owen (pol) - Nach Aufhebeln eines Fensters im Erdgeschoss ist ein noch Unbekannter am Donnerstag in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Grund eingestiegen. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr und 20 Uhr durchsuchte der Einbrecher in den Wohnräumen Schränke und Schubladen, offenbar ohne etwas Stehlenswertes zu finden, wie die Polizei brichtet. Ein Schaden entstand am Einstiegsfenster. Anwohnern ist in der Zeit zwischen 19.30 Uhr und 19.45 Uhr in Tatortnähe ein dunkler Kleintransporter mit polnischer Zulassung aufgefallen. Ob er jedoch im Zusammenhang mit der Tat steht, ist bislang nicht bekannt. Unter Telefon 07021/5010 nimmt die Polizei Kirchheim weitere Hinweise entgegen.

Auch in Holzmaden wurde eingebrochen

Im Schieferweg in Holzmaden ist ebenfalls am Donnerstag in ein Wohnhaus eingebrochen worden. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 18 Uhr gelangte der Einbrecher über das Nachbargrundstück auf die Rückseite des Objekts. Dort hebelte er die Terrassentüre auf und betrat den Wohn- und Essbereich. Vermutlich wurde er bei der Tatausführung gestört, da weder Schränke, Schubladen oder Behältnisse durchwühlt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen zog er ohne Beute wieder von dannen. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort.

Schmuck und Silber in Weilheim erbeutet

Ein Einfamilienhaus im Weilheimer Kantweg war am selben Tag das Ziel von Einbrechern in der Zeit zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr. Über ein Kellerfenster hatten sich die Unbekannten Zugang verschafft. Ins Obergeschoss gelangten sie nach Aufbrechen einer weiteren Tür und durchstöberten die dortigen Räumlichkeiten. Sie entwendeten eine Schatulle mit Schmuck und eine Kassette mit Silbermünzen. Der Wert der erbeuteten Gegenstände und die Höhe des angerichteten Schadens sind noch nicht bekannt. Über die Terrassentüre im Erdgeschoss verließen sie das Wohngebäude wieder. Auch hier kommt die Kriminaltechnik zur Spurensicherung vor Ort. Möglicherweise wurden die Einbrüche in Weilheim und Holzmaden von derselben Tätergruppe begangen.