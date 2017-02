Esslingen (pol) - Starke Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Heugasse hat am Donnerstagvormittag einen Großeinsatz der Rettungsdienste ausgelöst, so die Polizei. Gegen 11.30 Uhr ging der Notruf der Wohnungsinhaberin bei den Leitstellen von Polizei und Feuerwehr ein, in denen über starken Rauch in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus berichtet wurde. Da das Ausmaß zunächst nicht bekannt war, rückten die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und 22 Feuerwehrleuten, der Rettungsdienst mit einem Rettungswagen und drei Einsatzkräften, sowie die Polizei an. Zum Glück konnte von der Feuerwehr schnell Entwarnung gegeben werden. Ein Eierkocher hatte für die enorme Rauchentwicklung gesorgt. Er wurde entfernt und die Wohnung durchgelüftet. Nachdem die Wohnungsbesitzerin vom Rettungsdienst untersucht worden war, konnte sie unverletzt wieder zurück in ihre Wohnung. Mit Ausnahme des Eierkochers war kein Schaden entstanden.

