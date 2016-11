Kirchheim/Teck (pol) - Am Freitagnachmittag hat eine ehrliche 25-Jährige im Ortsteil Lindorf auf dem Gehweg mehrere Geldscheine gefunden und übergab diese an Beamte des Polizeireviers Kirchheim unter Teck. Der Verlierer kann sich unter der Rufnummer 07021/501-0 an das Polizeirevier Kirchheim unter Teck oder unter 07021/502-0 an das Fundamt der Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck wenden und gegen entsprechende überprüfbare Nachweise das Bargeld in Empfang nehmen.

