Denkendorf (pol) - Zu einem Verkehrsunfall ist es am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Rechbergstraße in Denkendorf gekommen. Eine 79-Jährige Beifahrerin stieg laut Polizei aus einem Fahrzeug aus und stürzte hierbei. Ihr Ehemann, der rückwärts in eine Parklücke fahren wollte, hatte dies nicht gemerkt. Beim Rückwärtsfahren überrollte das rechte Vorderrad den Fuß der Frau. Dabei zog sich die Seniorin leichte Verletzungen zu, weshalb sie zur Behandlung in Krankenhaus kam.

