13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG

13.01.17 Sturmtief Egon richtet in Wendlingen einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro an. Quelle: SDMG