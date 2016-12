Filderstadt (dpa/lsw) - Leicht verletzt haben sich ein Ehepaar und seine zwei Kinder in Filderstadt (Kreis Esslingen) beim Brand eines künstlichen Christbaums. Wachskerzen am Baum hatten am Sonntagmorgen wohl das Feuer entfacht, wie die Polizei mitteilte. Schnell trugen die Eltern den schmorenden Baum auf den Balkon, um Schlimmeres zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Am Inventar der Wohnung entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro. Alle vier Bewohner kamen in ein Krankenhaus.

