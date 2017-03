Filderstadt (pol) - Bereits zum zweiten Mal sind von einer Baustelle in Bernhausen dutzende Säcke Armierungsmörtel gestohlen worden. Schon in der Nacht vom 20. auf den 21. Februar waren 42 Säcke gestohlen worden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dieser Wochewurden die Säcke vor dem Gebäude an der Ecke Garten-/Scharnhäuser Straße 84 geklaut, berichtet die Polizei. Die Säcke waren auf Paletten gelagert. Zum Abtransport des Diebesguts im Gesamtwert von knapp 1.700 Euro muss ein größeres Fahrzeug notwendig gewesen sein. Das Polizeirevier Filderstadt bittet unter Telefon 0711/7091-3 um Hinweise.

