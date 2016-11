Kirchheim (pol) - Jede Menge Scherben hat es am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall gegeben, als von einem Lkw dutzende Getränkekisten heruntergefallen sind. Ein 47-Jähriger befuhr gegen 6.20 Uhr mit seinem Lkw mit Anhänger, der mit handelsüblichen Getränkekisten beladen war, die Kolbstraße. Beim Linksabbiegen auf die Schöllkopfstraße lösten sich an der rechten Seitenwand des Lastwagens zwei Verschlusshaken. In der Folge fielen etwa neun Paletten mit Getränkekisten, in denen sich sowohl PET-Flaschen als auch Glasflaschen befanden, herunter. Die verlorene Ladung verteilte sich im Bereich der Schöllkopfstraße und auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz. Während der Aufräumarbeiten musste ein Fahrstreifen und die dortige Bushaltestelle gesperrt werden.

Mitarbeiter des Bauhofs sowie die Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften, ausrückte, reinigten bis 8 Uhr die Fahrbahn. Zum Aufladen war ein Radlader im Einsatz. Der Schaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.