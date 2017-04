Kreis Esslingen (pol) – Ein Einbrecher hat am Sonntag zwischen 1 und 7.30 Uhr an einer Autowerkstatt in der Elly-Beinhorn-Straße in Denkendorf ein Fenster eingeschlagen, berichtet die Polizei. Aus einem in der Werkstatt abgestellten Fahrzeug stahl er eine Motorsäge. Zudem durchsuchte er im Umkleideraum die Spinde, hat aber wohl nichts gefunden. Gestohlen hat er mehrere Kartons Einweg-Handschuhe sowie mehrere Wein- und Sektflaschen. Zudem leerte der offenbar durstige Einbrecher im Aufenthaltsraum einen halben Kasten Bier. Der Polizeiposten Ostfildern, 07 11/34 16 98 30, bittet um Hinweise.

Vermutlich hat ein Einbrecher den Leichtsinn der Bewohner ausgenutzt und ist am Sonntag gegen 20.45 Uhr über ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in der Stuttgarter Straße in Plattenhardt gestiegen. Er durchwühlte die Schränke und Schubladen und erbeutete Schmuck und Geld. Möglicherweise wurde er von den zurückkehrenden Wohnungsinhabern gestört Eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief ergebnislos. Das Polizeirevier Filderstadt, 0711/70913, bittet um Hinweise.

Wegen eines vermeintlichen Einbrechers ist eine Polizeistreife am Samstag nach Wolfschlugen in die Nürtinger Straße gefahren. Gegen 13.40 Uhr stellte ein Mann eine Holzbank vor ein von Flüchtlingen bewohntes Haus und kletterte durch ein Fenster hinein. Ein Zeuge verständigte die Polizei. Wie sich herausstellte, war der Mann durch das Fenster seines Zimmers gestiegen, weil er seine Zimmerschlüssel verloren hatte.

Zwischen Freitag, 21 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr, wuchtete ein Einbrecher in Ruit ein zweiflügliges Tor einer Lagerhalle auf und durchsuchte sie. Offenbar fand er nichts von Wert und ging weiter zu einer danebengelegenen Lagerhalle, an der er ein Fenster aufbrach. Dort legte der Unbekannte mehrere ältere Arbeitsmaschinen zum Abtransport bereit, wurde aber vermutlich gestört und flüchtete ohne Beute.