Dettingen unter Teck (pol) - Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Freitag auf Samstag überführten die Beamten der Polizei Kirchheim zwei Fahrer unter Drogeneinfluss. Laut Angaben der Polizei wurde an der Kontrollstelle gegen Mitternacht speziell auf junge Fahrzeugführer geachtet. So wurden sowohl ein 27-Jähriger, als auch ein 20-jähriger Fahrer aus Neuffen gestoppt. Beide hatten vor Fahrtantritt Drogen konsumiert. Bei einer anschließenden Fahrzeugdurchsuchung, setzten die Beamten auch Spürhunde ein und stellten geringe Mengen Betäubungsmittel bei einem 19-jährigen Beifahrer sicher. Bei beiden Fahrern wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Anzeige