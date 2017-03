Leinfelden-Echterdingen (pol) - Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter anderem gegen zwei Asylbewerber aus Syrien und dem Irak. Die beiden Männer im Alter von 22 und 23 Jahren stehen im dringenden Verdacht, Handel mit Haschisch betrieben zu haben, berichtet die Polizei. Aufgrund eines Hinweises wurde am 21. März zunächst das Zimmers des 22-jährigen Syrers in einer Asylunterkunft in Leinfelden-Echterdingen durchsucht, wobei rund 100 Gramm Haschisch und weitere mutmaßliche Dealerutensilien aufgefunden und beschlagnahmt wurden. Weitere Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schließlich auf die Spur des 23-jährigen Irakers, in dessen Zimmer weitere etwa 500 Gramm Haschisch gefunden wurden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde gegen beide Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Sie wurden inzwischen in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

