Kirchheim (pol) - Wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermitteln derzeit die Staatsanwaltschaft Stuttgart und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizei gegen einen 23 Jahre alten Mann aus Kirchheim. Durch Ermittlungen in der Rauschgiftszene hatte die Kriminalpolizei herausgefunden, dass der 23-Jährige in Kirchheim einen schwunghaften Handel mit Drogen betreiben und dabei auch Drogen an Minderjährige abgegeben haben soll.

Nachdem die Staatsanwaltschaft Stuttgart einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, durchsuchte die Polizei am Mittwochmorgen die Wohnung des 23-Jährigen. Da dort auch scharfe Waffen vermutet wurden, begleiteten Spezialkräfte der Polizei die Maßnahme. Bei der Durchsuchung wurden laut Polizei eine Vielzahl an Utensilien für den Betrieb einer professionellen Cannabis-Indooraufzuchtanlage sowie über 500 Gramm Marihuana gefunden und beschlagnahmt. Auch einen aufgefundenen Baseballschläger und eine Machete stellten die Ermittler vorerst sicher. Hinweise auf andere Waffen ergaben sich bislang nicht.

Der Kirchheimer wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart am Mittwoch der Haftrichterin beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt.

Diese erließ gegen den polizeilich bereits einschlägig bekannten Beschuldigten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 23-Jährige wurde noch am Mittwoch in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.