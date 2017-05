Aichtal (pol) - Am Freitagmittag ist auf der L1185 eine Autofahrerin auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Die 53-Jährige war gegen 15.45 Uhr von Aich in Richtung Neuenhaus unterwegs wie die Polizei berichtet. Hier kam sie mit ihrem Wagen nach rechts in den Grünstreifen, versuchte gegenzulenken und geriet dabei auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 45-jähriger Pkw-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrer wurden schwer verletzt, ein 27-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Kliniken eingeliefert. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 25 000 Euro.

