Kirchheim unter Teck (pol) - Zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten ist es am Dienstag in der Schlierbacher Straße (B 297) gekommen. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei um kurz vor 18 Uhr. Eine 74 Jahre alte Autofahrerin, die aus der Richtung Schlierbach kam und nach links in Richtung Schafhofäcker abbog, nahm einer 49 Jahre alten Fahrerin die Vorfahrt. Deren Wagen prallte nach dem Zusammenstoß gegen einen stehenden VW Bus eines 58-Jährigen. Alle drei Fahrer wurden leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die beteiligten Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 13.000 Euro.

