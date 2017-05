Oberboihingen (red) - Am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr wurden Feuerwehr und Polizei in die Daimlerstraße nach Oberboihingen gerufen. Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung vor. Wegen eines technischen Defekts hatten in einem Gebäude Säcke mit Sägespänen Feuer gefangen. Drei Personen mussten mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Die Daimlerstraße war während des Einsatzes voll gesperrt.

