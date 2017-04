Sindelfingen (ots) - Am Freitagabend, schlugen drei unbekannte Männer in Sindelfingen einen 17-jährigen nieder und flüchteten mit dessen Geldbeutel. Der Junge wartete an einer Haltestelle auf seinen Bus, als die drei Männer ohne Vorwarnung auf ihn losgingen. Zwei hielten den am Boden liegenden fest, der Dritte nahm ihm den Geldbeutel aus der Hosentasche. Anschließend flüchteten die drei zu Fuß in Richtung Gymnasium in den Pfarrwiesen. Im Geldbeutel des Jungen befanden sich rund 20 Euro Bargeld sowie Ausweispapiere. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnamen verliefen erfolglos. Bei den Flüchtigen soll es sich, gemäß der Polizei, um drei arabisch aussehende Männer mit dunklen Haaren, im Alter von etwa 20 Jahren gehandelt haben. Sie werden wie folgt beschrieben: Einer der drei ist ca. 170 cm groß, hat eine normale Statur und trägt einen kurzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer schwarzen Adidas-Jacke und Bluejeans. Der Zweite ist ca. 180 cm groß und kräftig. Er war bekleidet mit einem roten Kapuzenpulli der Marke Nike und schwarzen Turnschuhen der Marke Nike. Den Dritten beschreibt die Polizei als ca. 170 cm groß mit normaler Statur. Dieser trug einen schwarzen Trainingsanzug. Die Polizei sucht nun Zeugen und bittet um Hinweise ans Polizeirevier Sindelfingen, Telefon: 07031/6970

