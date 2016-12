Lichtenwald (pol) - Drei zum Glück nur Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro sind das Ergebnis eines Überholmanövers am Dienstagmittag gegen 15.15 Uhr auf der K1209 bei Lichtenwald. Ein 46-Jähriger war nach Angaben der Polizei mit seinem Porsche Cayman auf der Kreisstraße von Lichtenwald in Richtung Hohengehren unterwegs. Trotz sich nähernden Gegenverkehrs überholte er ein vorausfahrendes Fahrzeug. Nach dem Wiedereinscheren geriet er mit seinen rechten Rädern in den unbefestigten Grünstreifen. Beim Zurücklenken übersteuerte er seinen Porsche, verlor die Kontrolle über den Wagen und krachte seitlich versetzt in die linke Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Volvos.

Durch die enorme Wucht des Aufpralls wurde der Volvo nach rechts abgewiesen und um 90 Grad gedreht, bevor er nach fast 40 Metern quer zur Fahrbahn zum Stehen kam. Der Porsche schleuderte in die angrenzende Grünfläche, wo er erst nach mehr als 60 Metern entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung stehen blieb. Der Unfallverursacher, seine 31-jährige Beifahrerin und der 62-jährige Fahrer des Volvos waren angegurtet und wurden den bisherigen Erkenntnissen nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Anzeige

Die beiden Fahrzeuge an denen jeweils Totalschaden entstanden war, mussten von einem Abschleppdienst geborgen werden. Zur Reinigung der Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen war die Feuerwehr Lichtenwald mit sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen und zur Unfallaufnahme bis etwa 17.15 Uhr voll gesperrt werden. Dadurch kam es auf der Strecke zu Verkehrsbehinderungen.