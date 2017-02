Esslingen (pol) - Einer Autofahrerin ist am Montagnachmittag die Weiterfahrt untersagt worden, weil sie zu viele Personen, darunter drei nicht angeschnallte Kleinkinder, in ihrem Fahrzeug hatte. Beamten der Verkehrspolizei fiel der Suzuki der 42-Jährigen kurz nach 16 Uhr auf der Alleenstraße auf, da sie sechs Personen in dem für fünf Insassen ausgelegten Fahrzeug bemerkten. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich laut der Polizei heraus, dass auf der Rücksitzbank vier Personen saßen, darunter ein zwei, fünf und neun Jahre altes Kind.

