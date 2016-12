Kirchheim (pol) - In zwei Verwaltungsgebäude im Bodelschwinghweg und der Straße Beim Hungerbrünnele ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden. Der Täter verschaffte sich laut Polizei über ein eingeschlagenes Fenster beziehungsweise mehrere aufgebrochene Türen Zugang zu den Büroräumen. Über mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort.

Weiterhin wurde am Freitagvormittag, gegen 10.20 Uhr, ein Einbruch in eine Kindertagesstätte in der Alleenstraße entdeckt. Seit Dienstag hatte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster eingeschlagen und in einem Büro die Schreibtischschubladen und Schränke durchwühlt. Bislang ist kein Diebesgut bekannt.