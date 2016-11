Leinfelden-Echterdingen (pol) - Im Laufe des Freitagnachmittages ist ein bislang unbekannter Täter im Ortsteil Leinfelden in der Narzissenstraße in eine Wohnung von einem Mehrfamilienhaus eingebrochen. Der Täter hebelte hierzu an der Gebäuderückseite ein Fenster auf und gelangte dadurch in die Wohnung. Er entwendete Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Der Schaden an dem Fenster wird ebenfalls auf mehrere hundert Euro beziffert.



In den Nachmittagsstunden stieg im Ortsteil Echterdingen, Ludwig-Dürr-Straße ein unbekannter Täter über die Balkonbrüstung und hebelte eine Balkontüre auf. In der Wohnung durchsuchte der Täter sämtliche Räumlichkeiten sowie Behältnisse. Über das Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der entstandene Schaden beträgt mehrere hundert Euro.



Vermutlich derselbe Täter hat am frühen Abend im Ortsteil Musberg in der Eberhardstraße eine Balkontüre aufgehebelt und ist so in die Wohnung der Geschädigten gelangt. In der Wohnung durchsuchte der Täter mehrere Zimmer und entwendete eine Vielzahl von Schmuckgegenständen, Bargeld sowie zwei Laptops. Laut Polizei kann der genaue Wert der Diebesbeute noch nicht beziffert werden. Es entstand ebenfalls ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro.



Spezialisten der Kriminalpolizei haben bei allen 3 Wohnungseinbruchdiebstählen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen - welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können - werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Filderstadt unter der Rufnummer 0711/7091-3 in Verbindung zu setzen.

