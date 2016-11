Wernau (pol) - Ein etwas kurioser Unfall hat sich am Montag gegen 17.30 Uhr auf der Ortsdurchfahrt von Wernau ereignet. Wie die Polizei berichtet, prallte ein 18-Jähriger im dichten Verkehrsaufkommen gegen ein vorbeifahrendes Auto, als er von einem Parkplatz am Fahrbahnrand losfuhr. Der Aufprall war so unglücklich, dass sein Wagen gegen ein vor ihm geparktes Auto stieß. Die drei Autos verkeilten sich so, dass eine Fahrspur in Richtung Plochingen blockiert war. Dadurch kam es im Berufsverkehr zu Behinderungen.

