Neuhausen (pol) - Etwa 300 Liter Dieselkraftstoff im Wert von rund 350 Euro sind in der Nacht zum Dienstag aus einem Lkw in der Albstraße entwendet worden, so die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter brach den Tankdeckel der MAN Zugmaschine auf und schlauchte anschließend den Kraftstoff aus dem Tank. Der Lastwagen war am Straßenrand vor Gebäude 7 geparkt. Der Polizeiposten Neuhausen bittet unter Telefon 07158/95160 um Zeugenhinweise.

Anzeige