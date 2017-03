Köngen (pol) – Mehrere Hundert Liter Dieselkraftstoff haben bislang unbekannte Diebe von einer Großbaustelle in der Steinackerstraße über das vergangene Wochenende gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Täter hebelten das Schloss eines Tankdeckels an einer Raupe auf und schlauchten den Kraftstoff ab. An zwei weiteren Baggern waren die Tanks nicht verschlossen. Auch hier waren sie zu Gange. Insgesamt dürfte im Zeitraum zwischen Freitag, elf Uhr, und Montag, sieben Uhr, über 500 Liter Treibstoff abhandengekommen sein.

