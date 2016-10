Esslingen (pol) - Einen schnellen Fahndungserfolg konnte eine Streife vom Polizeirevier Esslingen am Sonntagabend verbuchen. Ein Anwohner der Fleischmannstraße teilte um 22.50 Uhr über Notruf mit, dass soeben von einem Trio der Mercedesstern seines geparkten Fahrzeuges abgerissen wurde. Auf Grund der guten Personenbeschreibung konnte die drei in Bahnhofsnähe gestellt und kontrolliert werden. Dabei fanden die Beamten das Markenzeichen in der Gesäßtasche eines 34-jährigen Esslingers. Während der Kontrolle beleidigte er die eingesetzten Polizeibeamten auf übelste Art und Weise, was außer der Anzeige wegen Diebstahl auch noch eine Anzeige wegen Beamtenbeleidung nach sich zieht. Am Mercedes entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren hundert Euro.

