Nürtingen (pol) - Auf Werkzeuge hatten es Diebe abgesehen, die am Wochenende auf einer Baustelle in der Ohm-Straße in Oberensingen am Werk gewesen sind. Die Unbekannten flexten nach Angaben der Polizei mehrere Vorhängeschlösser an einer größeren Werkzeugkiste auf. Aus dieser entwendeten sie eine Stihl Motorflex, eine Akku-Flex, eine Würth Akku-Säbelsäge sowie einen Werkzeugkoffer im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Nürtingen unter Telefon 07022/9224-0.

Anzeige