Ostfildern-Nellingen (pol) - Am Dienstag und Mittwoch ist es in den Abendstunden jeweils zu Diebstählen von Geldbeuteln und Handys aus Umkleidekabinen von Sporthallen In den Anlagen gekommen. Unbekannte drangen während den Trainingsstunden in der Zeit zwischen 18 Uhr und 21 Uhr in die unverschlossenen Umkleideräume von zwei Sporthallen ein und durchstöberten die Sporttaschen und Kleidungsstücke der Sportler nach Wertsachen. Sowohl am Dienstag als auch am Mittwoch wurden laut Polizei von drei Personen die Geldbörsen und Smartphones im Gesamtwert von rund 2.500 Euro gestohlen. Die Polizei appelliert an die Sportler nur so viel Bargeld mitzunehmen, wie gebraucht wird. Wertgegenstände sollten nicht in unverschlossenen Umkleideräumen unbeaufsichtigt zurückgelassen, sondern eingeschlossen werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten die Taschen mit in den Trainingsraum genommen werden. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen unter 0711/34169830 entgegen.

